Acht Monate früher als gedacht: Landesstraße 147 in Gröbzig ist wieder befahrbar

Sanierte Jahnstraße wurde deutlich vor dem geplanten Bauende fertig. Woran das gelegen hat - und was Anlieger und Anwohner dazu sagen.

Gröbzig/MZ - Es ist vollbracht. Die Jahnstraße in Gröbzig ist saniert und wieder befahrbar. Der rund 700 Meter lange Abschnitt der Landesstraße 147 in Gröbzig wurde am Montagmorgen freigegeben.