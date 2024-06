Köthen/MZ/WSL. - Die Polizei ermittelt nach einem Unfall am Dienstag auf dem Köthener Markt gegen einen 87-jährigen Mercedes-Fahrer.

Laut Polizei war der Mann am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Einfahrt zum Buttermarkt nach rechts abgekommen, gegen den Poller geprallt und dann einfach weitergefahren. Die von Zeugen angerufenen Polizisten trafen den Mann wenig später an seiner Wohnung an, wo auch das beschädigte Auto parkte.

Gegen den Senior wird wegen Unfallflucht ermittelt. Der Schaden am Auto beträgt rund 5.000 Euro, der an der Polleranlage 1.000 Euro.