58-Jähriger verletzt 80.000 Euro Schaden bei Brand in Köthen - Polizisten bemerken Rauchschwaden in der Alten Straße

Bei einem Brand in Köthen ist am Sonntag ein Schaden von 80.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt. Die eigenen Beamten haben vermutlich Schlimmeres verhindert.