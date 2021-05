70-Jährige lebensgefährlich am Hals verletzt - Haft nach versuchtem Totschlag in Köthen

Köthen - Dramatische Szenen haben sich am Freitagmittag in der Mühlenbreite in Köthen abgespielt. Wie die MZ erst am Montag erfahren hat, soll ein 35-Jähriger mit einem messerähnlichen Gegenstand auf eine 70-Jährige losgegangen sein. Sie musste ins Krankenhaus und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

„Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen sich die Geschädigte und der 35-jährige Beschuldigte mit einer dritten Person in einer Wohnung befunden haben“, informieren Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Dessau-Roßlau in einer Pressemitteilung. Aus noch unklarer Ursache habe der Beschuldigte auf die 70-Jährige mit einem messerähnlichen Gegenstand eingewirkt und diese am Hals verletzt. „Daraufhin sei die Geschädigte mit der dritten Person auf den an der Wohnung befindlichen Balkon geflohen. Die eingesetzten Rettungskräfte retteten die zwei Personen mittels angeforderter Drehleiter.“

Spezialkräfte des Landeskriminalamtes kamen zum Einsatz, um den Beschuldigten vorläufig festzunehmen. Die Geschädigte musste in ein Krankenhaus gebracht und stationär behandelt werden. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hat gegen den Beschuldigten am Samstag Haftantrag gestellt. Durch eine zuständige Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Dessau-Roßlau wurde noch am selben Tag ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Dem 35-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Ermittlungen zu den Motiven der Tat dauern an. (mz)