67-Jähriger war mit über drei Promille durch Köthen unterwegs

Köthen - Weil er eine Rechtskurve geschnitten hat, ist ein 67-Jähriger aus Köthen am Dienstag in eine Polizeikontrolle geraten. Das Ergebnis: 3,02 Promille Atemalkohol, ein Ermittlungsverfahren und ein sichergestellter Führerschein.

Die Beamten hatten den Mann gegen 18.35 Uhr in der Greuzer Straße beobachtet, als er mit seinem Ford in einer Kurve das Rechtsfahrgebot missachtete. In den Fasanerieallee konnte er schließlich gestoppt werden.

Schon zu Beginn kam den Polizisten ein Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Es folgten ein freiwilliger Atemalkoholtest und eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung. Die Weiterfahrt wurde dem 67-Jährigen untersagt. (mz)