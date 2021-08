40-Jähriger setzt Auto in Hinsdorf gegen Bordstein und flüchtet dann zu Fuß

Hinsdorf/MZ - 1,94 Promille Atemalkohol: Das ergab am Sonntagmorgen ein Test bei einem 40-jährigen Mann. Der hatte mit seinem Auto in Hinsdorf einen Bordstein gerammt und versuchte dann, zu Fuß zu flüchten. In der Ortslage Quellendorf wurde der Mann wenig später von der Polizei aufgegriffen.

Der 40-jährige Bitterfelder verfügte nicht über eine Fahrerlaubnis. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wartet nun auch noch ein Verfahren wegen Unfallflucht auf den Mann.