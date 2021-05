28-Jähriger will Polizisten in Gröbzig ins Gesicht schlagen

In Gröbzig hat ein Betrunkener versucht, einen Polizisten zu schlagen (Symbolbild)

Gröbzig - Polizisten haben in Gröbzig einen Betrunkenen überwältigt. Der 28-Jährige hatte versucht, einen Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Am Samstag gegen 18.25 Uhr wurden die Polizisten zu einem Einkaufsmarkt in der Köthener Straße gerufen. Auf dem Parkplatz belästigte ein Mann die Kundschaft.

Da sich der bereits polizeilich bekannte Täter nicht durch die eingesetzten Polizisten beruhigen ließ, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. „Auch nach mehrfacher Aufforderung durch die Polizeivollzugsbeamten kam der Mann dem Platzverweis nicht nach, so dass dieser durchgesetzt werden musste“, teilt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit.

Vor der Wohnanschrift des Mannes versuchte dieser plötzlich, einen der Polizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. „Der Angriff wurde unterbunden, indem der Mann zu Boden gebracht und gefesselt wurde“, heißt es weiter.

Wegen des hohen Atemalkoholwertes von 2,24 Promille wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte wurde eingeleitet. (mz)