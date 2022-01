240 neue Infektionen - Corona-Inzidenz steigt in Anhalt-Bitterfeld über Silvester leicht an

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist über Silvester und Neujahr nahezu gleich geblieben. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist in den letzten vier Tagen nur von 351,7 auf 374,1 gestiegen. Mit den Unwägbarkeiten von deutlich weniger Tests.

Über das Neujahrswochenende sind trotzdem 240 Neuinfektionen hinzugekommen. Bitterfeld-Wolfen mit 57 neuen Fällen und die Kreisstadt Köthen mit 49 ragen dabei heraus. Die geht aus einer Pressemitteilung von Landkreissprecher Udo Pawelczyk hervor. Gegenwärtig befinden sich noch elf Covid-Patienten auf der Intensivstation. Die Zahl der Personen, die intensivmedizinisch beatmet werden müssen, ist auf fünf gesunken. Zum Vergleich: Vorher mussten alle elf Covid-Patienten beatmet werden. Über Silvester sind keine neuen Todesfälle zu beklagen.

Was das Impfgeschehen angeht, wurden seit 31. Dezember 2021 insgesamt 14.888 Impfungen verabreicht. Die mobilen Teams haben in den Städten und Gemeinden sowie in Einrichtungen 9.934 Impfungen durchgeführt. Im Impfzentrum Köthen waren es 4.954 Impfungen. Unter den Impfungen waren bislang 1.531 Erst-, 833 Zweit- und 12.524 Auffrischungsimpfungen. Zum Einsatz kamen die Impfstoffe von BionTech (9.709 Impfungen ) und Moderna (5.179 Impfungen). Hinzu kommen die Impfungen der Ärzteschaft, diese sind in der Statistik des Landkreises nicht aufgelistet.

Die Corona-Hotline des Landkreises ist in dieser Woche am Dienstag von 9 bis 18 Uhr, am Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr.

Die Corona-Hotline ist unter 03496/601234 erreichbar.