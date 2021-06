24.000 Euro für Köthener Sport Verein 2009 - Anbau eines Gerätehauses ist geplant

Magdeburg/Köthen - Der Aufsichtsrat der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt hat der Vergabe von 1.542.500 Euro Lotteriefördermitteln für 42 gemeinnützige Vorhaben im Land zugestimmt. Mit 760.000 Euro geht der Löwenanteil an den Sport.

Erstmals bedacht wurde dabei der Köthener Sport Verein 2009. 24.000 Euro gab es für den Anbau eines Geräteraumes sowie den Einbau eines WC- und Waschraumes für Behinderte bzw. Rollstuhlfahrer, wie die Lotto-Toto GmbH informiert.

„Im Verein trainieren die circa 580 Mitglieder in verschiedenen Sportarten. Sie führen auch Veranstaltungen wie ,Integration durch Sport’ und Meisterschaften durch. Sportgeräte werden derzeit offen in den Sporthallen und Umkleideräumen gelagert, was den Platz einschränkt. Zudem besteht dort Verletzungsgefahr“, heißt es zur Begründung. (mz)