Köthen/MZ - Einen Schaden von insgesamt 10.000 Euro haben in der Nacht zum Donnerstag Kriminelle verursacht, die in ein Mobilfunkgeschäft in der Halleschen Straße in Köthen eingestiegen sind. Sie brachen die Eingangstür gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt zum Geschäft. Nach ersten Angaben entwendeten sie Vorführhandys.