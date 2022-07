50.000 Euro weg: Frau aus Gemeinde Kabelsketal fällt auf Fake-Kontoseite herein

Die Polizei ermittelt nach Computerbetrug mit 50.000 Euro Schaden und mahnt: Niemals eine TAN-Nummer an einen Anrufer herausgeben.

Kabelsketal/MZ – Durch Unvorsicht hat eine Frau am Freitag mehr als 50.000 Euro einbüßen müssen. Wie die Polizei mitteilt, wollte sie sich gegen 21 Uhr in ihr Online-Konto einloggen und bemerkte nicht, dass sie sich auf einer Fake-Seite befindet. Dort, so die Anweisungen, sei eine Aktualisierung notwendig, die die Frau abbrach. Daraufhin erhielt sie einen Anruf von einer angeblichen Bank-Mitarbeiterin.