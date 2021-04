Zehn Tage stromabwärts für Grundschüler aus Elster

Elster - Die ersten 88 Kilometer von Spindlermühle im tschechischen Riesengebirge bis zur Nordsee sind geschafft. Direktorin Yvonne Höhne ist fest davon überzeugt, dass die Elbe bis zu Beginn der Pfingstferien auf dem Pausenhof abgelaufen ist. „Ich werde den weißen Strich noch blau übermalen. Das sieht dann mehr wie ein Flussverlauf aus“, so die Chefin der Grundschule „Elbkinderland“ Elster, die mit einem täglichen Farbklecks zudem die zurückgelegte Wegstrecke markieren wird. Die 27 Kinder der dritten Klasse sind aufgeregt. Manche drehen schon eine Ehrenrunde um das Schulgebäude (200 Meter), andere hüpfen auf der Stelle.

Nach einer kurzen Einweisung in das sportliche Projekt „Von der Elbquelle bis zur Mündung - Ich laufe mit“ stellen sich die Schüler an der imaginären Startlinie auf und warten auf das Signal. „Die Kräfte einteilen“, ruft Yvonne Höhne noch hinterher, dann sind die Schnellsten hinter der ersten Kurve verschwunden. „Wir zählen nur die Runden, die rund um die Schule gelaufen werden“, so die Chefin, denn aufgrund der Corona-Bestimmungen steht ab dem heutigen Dienstag wieder Wechselunterricht auf dem Plan. Wenn jedes der 115 Kinder (Klassen eins bis vier) bis zu den Ferien neun Kilometer (45 Runden) absolviert, bleiben für das Lehrerkollegium noch 59 von insgesamt 1.094 Kilometern Flussverlauf übrig.

Mit dem Projekt möchte die Schule den Kindern „die Elbe als ihren Heimatfluss“ näherbringen und außerdem auf ein wichtiges Ereignis hinweisen. Denn seit Ende Mai 2011 gehört Elster zum „Elbkinderland“. In der Gemeinde weisen vier Schilder auf die Vereinszugehörigkeit hin.

Trainierter Hobbyläufer

Elia Kühn hat als Erster die geforderten fünf Runden geschafft - und ist kein bisschen außer Puste. Der Drittklässler erzählt, dass er in seiner Freizeit Fußball bei der E-Jugend des SV Eintracht Elster und außerdem Tennis und Tischtennis spielt. Die nötige Fitness holt sich Kühn bei den gemeinsamen Joggingrunden mit Mutter Stefanie rund um Listerfehrda. „Das ist auch meine Lieblingsstrecke“, hakt Yvonne Höhne ein und ergänzt, dass die „Dritte“ als Mitorganisator der Aktion diese auch starten darf.

Kühn findet den Lauf die Elbe entlang „cool“. Er lernt dadurch den Flussverlauf besser kennen, weiß, wo welche Städte liegen und ist froh, dass endlich wieder „Action im Freien“ stattfindet. Der Junge aus der dritten Klasse streicht zudem den Gesundheitsaspekt des Projekts heraus. Damit wird teilweise der Sportunterricht ersetzt und die Kinder, die sonst keine Lust auf Laufen haben, müssen über ihren Schatten springen.

Besondere Beziehung

Max Wolter rasselt die Daten in puncto Elbverlauf im Stakkato herunter. Er kennt die Städte entlang des Stroms und weiß, welche Grenze dieser „überschreitet“. Der Neunjährige findet nicht nur das Projekt als Sportunterrichtersatz prima, sondern sieht darin auch die Möglichkeit, seine Allgemeinbildung zu verbessern. „Ich lerne auch, an welchen Naturschutzgebieten er vorbeifließt“, so Wolter, der wie Kühn für die F-Jugend der Eintracht auf Torejagd geht und zu der Elbe eine ganz spezielle Beziehung pflegt. „Ich bin oft dort. Mein Opa ist Fährmann“, meint der kleine Fußballer hörbar stolz.

Kiara Schmidt gibt ehrlich zu, dass ihr Wissen in puncto Elbverlauf nicht so gut ist. Sie findet die Aktion „richtig super“, ihr persönliches Ziel sei es, die neun Kilometer per pedes zu meistern. Die kleine Blondine zählt Sport neben der Fremdsprache Englisch zu ihren Lieblingsfächern. Obwohl künftig Wechselunterricht auf dem Plan steht, geht die Neunjährige aus Klöden davon aus, dass am Freitag kommender Woche die Nordsee erreicht ist.

Wenn es die Inzidenzzahlen zulassen, soll am letzten Juniwochenende wie bereits berichtet im Freizeitpark Elster ein Jubiläumskonzert mit Liedermacher Rolf Zuckowski, der Schirmherr des Vereins „Elbkinderland“ ist, über die Bühne gehen. Sollten die Pandemie-Bestimmungen es verhindern, ist eine musikalische Projektwoche geplant.

Der zehnte Geburtstag fällt also nicht ins Wasser. Im Juni 2022 feiert die Grundschule, die ebenfalls den Namen „Elbkinderland“ trägt, ihre zehnjährige Namensweihe. Der Lauf von Spindlermühle bis zur Nordsee bildet sozusagen den Auftakt beider Jubiläen. „Auch deshalb“, so die Direktorin, „haben wir uns die dritte Klasse als Mitinitiator ausgesucht, die den zehnten Geburtstag ihrer Bildungseinrichtung 2022 dann noch live miterlebt.“ (mz/Thomas Tominski)