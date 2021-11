Zahnaer Kaninchen- und Geflügelzüchter mit gemeinsamer Ausstellung

Gottfried Wartenberg (rechts) und Werner Tietze freuten sich, dass sie in Zahna in der gemeinsamen Ausstellung mit den Geflügelzüchtern Einblick in ihre Freizeitbeschäftigung geben konnten.

Zahna-Elster/MZ - Im Gegensatz zu den Bewohnern von Hühnerhöfen, die sich in der Halle öfters lautstark bemerkbar machten, waren deren Nachbarn ruhige Gesellen. Denn in der Ausstellung in Zahna auf dem Gelände der Agrofarm waren zudem 50 Kaninchen zu sehen. Mitglieder vom Rassekaninchenzuchtverein Zahna haben sie ausgestellt.

Aktuelle Bewertungen gab es für die Tiere nicht. Da wurde auf die Resultate bei der Flämingschau in Griebo beziehungsweise die Tischbewertung im Verein verwiesen.

Ungewissheit hat Folgen

Zwölf Mitglieder zählt der Verein. Interessenten sind jederzeit willkommen, bekräftigen Vereinsvorsitzender Gottfried Wartenberg und sein Stellvertreter Werner Tietze. 14 Rassen in 16 Farbenschlägen zeigten die Kaninchenfreunde in Zahna. Bessere Züchterjahre habe es schon gegeben, sagten sie. Aufgrund der Corona-Lage fiel die Zahl der Jungtiere deutlich geringer aus. Es war ja unklar, ob und wo überhaupt Ausstellungen möglich sind. In der vergangenen Woche fiel die Entscheidung, dass die Landesverbandsschau in Magdeburg abgesagt wird. Somit seien Zahna und die Kreisschau in Kemberg die letzte Möglichkeit, Kaninchen öffentlich zu präsentieren und für die Freizeitbeschäftigung mit den Tieren zu werben.

Am Wochenende hofften die Rassegeflügelzüchter noch, die in Zahna rund 280 Tiere von vier Preisrichtern bewerten ließen, dass ihre Landesschau in Magdeburg stattfinden kann. Doch auch sie wurde inzwischen abgesagt. Begründet wurde das mit der vierten Corona-Welle und verschärften Vorgaben, die „erheblichen Einfluss auf das öffentliche Leben haben“. Die Entscheidung werde sehr bedauert, erklärte der Landesverband, da viele Züchterinnen und Züchter nun schon zum zweiten Mal enttäuscht werden.

Günter Schütze hat in diesem Jahr den Pokal des Bürgermeisters von Zahna-Elster erhalten und wurde Vereinsmeister bei den großen Hühnern und den Tauben. Doch wie an den ausgestellten Preisen zu sehen ist, konnte in der Schau des Rassegeflügelvereins Zahna und Umgebung etliche Züchter geehrt werden. Foto: Frank Grommisch

Titelträger gewürdigt

Doch in Zahna konnten die Tiere noch gezeigt und die mit Preisen bedachten bewundert werden. Davon gab es mehrere. Die vier Preisrichter seien mit dem Gesehenen zufrieden gewesen. „Die Tiere waren in sehr guter Verfassung“, anerkannte Günter Schütze, Vorsitzender des Rassegeflügelvereins Zahna und Umgebung. Während einer vereinsinternen Eröffnung am Freitagabend waren die Besten geehrt worden. Geschehen ist das in der Ausstellungshalle. Das biete die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch direkt an den Käfigen, benannte Günter Schütze einen Vorteil. Die Grundlage für die Preisvergabe bildeten natürlich die Entscheidungen der Preisrichter.

Den Vereinsmeistertitel beim Groß- und Wassergeflügel sicherte sich Horst Jäger auf Weiße Warzenenten, bei den großen Hühnern Günter Schütze auf Sussex (schwarz-weiß-columbia), bei den Zwerghühnern Kurt Lübke auf Orpington (weiß) und bei den Tauben Günter Schütze auf Süddeutsche Blassen (mehlig). Die Entscheidung über den Pokal des Bürgermeisters von Zahna-Elster, Peter Müller (Freie Wähler), ist erst an den Freitagabend gefallen. Es ist in dem Verein üblich, erläuterte der Vorsitzende das Prozedere, dass hier ein Losentscheid erfolgt, so mehrere Tiere von Vereinsmitgliedern mit „vorzüglich“ bewertet werden. Zwei der drei Tiere, die diese Höchstnote erhielten, kamen aus den eigenen Reihen. Das Los entschied, das der Bürgermeisterpokal diesmal an Günter Schütze geht. Er erwähnte noch, dass in den Reihen des Geflügels neun Tiere die Bewertung „hervorragend“ zugesprochen bekamen.