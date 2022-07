Zahna-Elster aus der Vogelperspektive

Kinder des Jugendclubs Elster gestalten mit zwei Graffiti-Künstlern ein Trafohaus in Mühlanger. Wer sie dabei unterstützt hat und was nicht fehlen darf.

Mühlanger/MZ - Die Vorschläge für das Graffiti-Projekt „Vogelperspektive“ kommen wie aus der Pistole geschossen. „Pilze, Wald, See, Vögel, Postsäule, Elberadweg“, rufen die Kinder des Jugendclubs Elster durcheinander und holen sich von Künstler Marvin Bieß aus Potsdam die noch leeren Zeichenblätter ab. Martina Flade und Elisa Stephan vom Projektsponsor enviaM sitzen im Schatten neben dem Trafohaus in Mühlanger und schauen den Kindern bei der Arbeit zu. „Wir haben“, erklärt Martina Flade, die beim Energieversorger für Unternehmenskommunikation, Sponsoring und Veranstaltungen zuständig ist, „in den vergangenen Jahren 300 solcher Projekte unterstützt. Trafostationen und Stromkästen verwandeln sich durch die professionelle Unterstützung in kleine Kunstwerke. Wir arbeiten mit vier Künstlern zusammen.“ Marvin Bieß von „Fokuz Design“ ist einer davon. Zusammen mit Mitarbeiter Oliver Johannsen hat er schon sichtbare Spuren in der Region hinterlassen. Das Sponsoring der enviaM pro Aktion beläuft sich laut Flade im vierstelligen Bereich.