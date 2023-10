Silvio Hein will nach mehreren Wolfsangriffen den Beruf aufgeben. Der Nutztierhalter aus Elster bietet seine Schafherde zum Verkauf an.

Reaktion auf Wolfsangriff - Schäfer aus Elster bietet Schafherde zum Verkauf an

Der Wolf bereitet Nutztierhaltern immer wieder Sorgen. Anfang Oktober hat er in Listerfehrda 19 Schafe gerissen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elster/MZ. - Silvio Hein hat die Reißleine gezogen. Nach dem jüngsten Wolfsangriff in Listerfehrda bietet der Schäfer aus Elster nun seine Herde zum Verkauf an. Im Lauf der Jahre, erzählt der 53-Jährige, habe er mehr als 300 Schafe verloren. „Der Schaden beträgt etwa 60.000 Euro“, betont Hein, für den es keinen Sinn mehr macht, in diesem Beruf weiterzuarbeiten.