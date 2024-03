Zu der Öffentlichkeitsarbeit des Heimatvereins „Glücksburger Heide“ gehört auch die Teilnahme an Festen. Die 28. Heidekönigin Victoria Post und weitere Mitglieder sind hier beim Auszug zum Schul- und Heimatfest in Jessen dabei.

Jessen/MZ. - Der Heimatverein „Glücksburger Heide“ stellt sich in diesem Jahr erneut anspruchsvolle Vorhaben. Und diese sollen in möglichst guter Qualität erfüllt werden, sagt Vorsitzender Detlef Polzenhagen am Donnerstagabend im Saal des „Bergschlösschens“ in der Jahreshauptversammlung.

Geplant ist neben anderem, einen Erlebnispfad zu errichten. Entstehen soll er bei Jessen zwischen dem Tor zur Glücksburger Heide und der Hirtenwiese. Vorgesehen sei, so lässt der Vorsitzende wissen, einfache Geschicklichkeitsgeräte, etwa zum Hangeln oder auch für Klimmzüge, aufzustellen. Die Initiative hierfür ist von Schatzmeister Karl-Heinz Schmidt ausgegangen. Daraufhin habe der Vorstand einen Antrag an die Stadt Jessen gestellt, der befürwortet wurde. „Jetzt gilt es, eine Konzeption zur Errichtung auszuarbeiten und einen Teilabschnitt fertigzustellen“, gibt Detlef Polzenhagen die Richtung vor.

Ideen sind gefragt

Während hier das Ziel klar ist, sieht es beim seit fast 25 Jahren bestehenden Heimatmuseum in Arnsdorf anders aus. Wie kann das Heimatmuseum gestaltet werden, so dass es zeitgemäß ist und Besucher anlockt? Was müsste da alles in einer Konzeption stehen? „Hierfür benötigen wir Ideen aus den Reihen unserer Mitglieder und Fachleute“, sagt Detlef Polzenhagen. Das müsse ein Arbeitsschwerpunkt für die nächsten Jahre sein. Seine Stellvertreterin Petra Räbiger, sie leitet die Versammlung, spricht von einer schweren Entscheidung, die da zu fällen ist. Die Palette der Möglichkeiten reiche von Schließung bis Neugestaltung. Wenn das Museum weitergeführt wird, sei eine Modernisierung dringend erforderlich, um mehr Besucher anzuziehen. Aus den Reihen der Mitglieder wird ein Ideenwettbewerb vorgeschlagen, in den hiesige Schulen einbezogen werden könnten. Zu bedenken sei auch, welchem Schwerpunkt sich das Museum widmen soll, der Natur in der Glücksburger Heide? Wie ist mit der Militärgeschichte, besonders mit der jahrzehntelangen Nutzung durch die Sowjetarmee in heutiger Zeit umzugehen? Dazu sind in diesem Jahr einige Diskussionen zu führen und Interessierte zu gewinnen, die sich mit dieser Aufgabe befassen. Sie selbst sehe sich dazu nicht in der Lage, sagt Petra Räbiger.

Detlef Polzenhagen kann in seiner Rückschau auf 2023 viele Aktivitäten aufzählen. Er könne stolz feststellen, fasst er zusammen, dass mit der Hilfe der Mitglieder eine bunte Vielfalt an Vorhaben umgesetzt werden konnte. Während er auf einzelne eingeht, sind mittels Beamer auf einer Leinwand Bilder zu sehen, die an die Ereignisse erinnern.

Dazu gehört der Besuch der 28. Heidekönigin Victoria Post zusammen mit anderen Hoheiten aus dem Jessener Land auf der Grünen Woche in Berlin, eine Aufforstungsaktion unter Anleitung von Revierförster Guido Arndt, Wanderungen ins Umland, die Erneuerung des Ausflugspunkts „Kalte Küche“ sowie die Andacht an der Heimateiche am Himmelfahrtstag mit Superintendentin Gabriele Metzner. Ausführlicher geht der Vorsitzende auf die Neugestaltung des Naturlehrpfads in Seyda ein, der am 7. Juni eingeweiht werden konnte. „Die Arbeitsgruppe Seyda unter Christiane und Martin Mende hat in vielen fleißigen Stunden die Stelen abgeschliffen, neu lackiert und die Schriftzüge nachgezogen. Auch die Hinweisschilder wurden wieder auf Vordermann gebracht. Die zum Naturlehrpfad gehörende Übersichtstafel musste durch eine neue ersetzt werden.“ Jetzt sehe wieder alles einladend und gepflegt aus. Er ist sich sicher, dass, wenn alles grün ist, sich ein Spaziergang auf dem kleinen Rundweg bei Seyda lohnt.

Neu gestaltet wurde das Umfeld des Jessener Tors zur Glücksburger Heide, es erfolgten Streicharbeiten an den Schutzhütten Buchhorst und Lindwerdsches Eck. An der Radwanderung im Mai nahmen 29 Heidefreunde teil. Im Heimatverein kommt der Kinder- und Jugendarbeit auch eine besondere Rolle zu. Es wurden fünf Veranstaltungen auf der Hirtenwiese organisiert, „wobei es um Wissenserwerb zum Thema Wald sowie um Sportspiele mit Naturmaterialien ging“. Eine Schatzsuche habe fast immer dazugehört.

Das Umfeld des Tors zur Glücksbburger Heide wurde neugestaltet. Bald soll hier auch ein Erlebnispfad in die Heide beginnen. (Foto: Grommisch)

Die Jägerschaft Jessen unterstützte bei einer dieser Veranstaltungen, anerkennt der Vorsitzende. Eine dritte Klasse konnte als Abschluss des Vormittags sogar auf den Feuerwachturm steigen. Guido Arndt hatte das möglich gemacht. „Es nahmen insgesamt 157 Kinder an diesen Veranstaltungen teil“, informiert der Vereinschef. Er erwähnt die Teilnahme des Heidevereins an den Festumzügen in Seyda, Jessen und in Lindwerder.

Zum 30. Mal Heidefest

Zu den Höhepunkten gehörte das 29. Heidefest am 3. September in Schweinitz mit der Kürung von Patricia Schulze aus Mügeln zur Heidekönigin. Somit steht in diesem Jahr das 30. Heidefest an. Da die 28. und auch die 29. Heidekönigin an der Beratung in Jessen nicht teilnehmen können, berichtet Ursula Nachtigall, was sie ihr schriftlich zu ihren Erlebnissen übermittelt haben.

Vorsitzender Detlef Polzenhagen hat darüber berichtet, was im Verein alles geschafft wurde und welche Aufgaben sich jetzt stellen. (Foto: Grommisch)

Das größte und herausforderndste Ereignis erlebte die Region Ende Oktober, denn die Glücksburger Heide war Austragungsort für die Weltmeisterschaften im Canicross-Schlittenhunde-Sport mit 900 Startern aus 28 Ländern. Die ausrichtenden Verbände „bedanken sich bei den Helfern und den Organisatoren aus unserer Region“, so Polzenhagen.

Die nächste Veranstaltung des Heimatvereins ist nicht mehr lange hin. Am Sonntag, 7. April, wird wieder zu einer öffentlichen Wanderung eingeladen, informiert Gottfried Heidemüller. Gestartet wird am Nachmittag um 13.30 Uhr am Heidemuseum in Arnsdorf.