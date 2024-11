In der Annaburger Schlosskirche waren zwei Tage lang Rassegeflügel und Rassekaninchen zu sehen. Eine ganze Reihe an Titeln und Preisen konnte vergeben werden.

Geflügel und Kaninchen in einer Schau in Annaburg

Annaburg/MZ. - Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Geflügel- und Kaninchenzüchter haben in der Schlosskirche Annaburg zumeist die schönsten Tiere aus ihren Ställen in der Öffentlichkeit präsentiert. Die Geflügelzüchter haben ihre Annaburger Heideschau und die Kreistaubenschau ausgerichtet, die Rassekaninchenzüchter ihre Vereinsschau. Für die Aussteller war das Spannendste, wie die Preisrichter ihre Tiere bewerten, bei den Rassekaninchen geschah das am Mittwoch, beim Geflügel am Donnerstag. Trotz des Feiertags wurde am üblichen Ablauf vor solch einer Schau festgehalten.

Mehrfach die Höchstnote

Die Rassekaninchenzüchter zeigten 73 Tiere, von denen immerhin zwölf mit dem höchsten Prädikat „vorzüglich“ bewertet wurden. Beim Geflügel wurde die Höchstnote neunmal vergeben. Frank Eich, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins, sprach von einem erfolgreichen Zuchtjahr. Das hat sich in der Schau in der Schlosskirche widergespiegelt. Allerdings, sehr unzufrieden war der Vorsitzende mit der Beteiligung an der Kreistaubenschau. Von den Züchtern aus dem ganzen Kreis Wittenberg wurden gerade mal 120 Tiere gezeigt. Das sei eine schwache Kür, stellte er dazu fest, da fehlen einem eigentlich die Worte. Züchter mit ihren Tieren aus Vereinen auf der anderen Elbseite hätten nicht den Weg nach Annaburg gefunden.

Dass beide Vereine ihre Tiere gemeinsam präsentieren, komme gut an, stellte Vereinschef Lutz Matthias fest. Das Zuchtjahr für Rassekaninchen sei nicht so günstig gewesen. Das zeige sich auch an der Zahl der ausgestellten Tiere. Da sei man diesmal mit 73 Kaninchen deutlich unter dem Durchschnitt geblieben. Normalerweise seien 100 Tiere das Ziel, so Lutz Matthias.

Helmut Schuster aus Prettin hat sich mit seinen „Blauen Wienern" den Vereinsmeistertitel gesichert. Zudem hat er jetzt den Wanderpokal des Landwirtschaftsministers von Sachsen-Anhalt in seinem Besitz. (Foto: Grommisch)

Bei der Vergabe der Platzierungen in der Vereinsmeisterschaft ging es sehr eng zu. Vereinsmeister wurde Helmut Schuster aus Prettin mit der Rasse Blaue Wiener. Hinter ihm befanden sich drei Züchter mit derselben Punktzahl von 385,5. Da mussten zusätzliche Kriterien herangezogen werden, um zu einer Entscheidung zu kommen. Zweiter wurde Hainer Baum mit der Rasse Perlfeh, Dritter Lutz Matthias mit Deutschen Riesen (wildfarbig). Die beste Häsin stellte Hainer Baum, den besten Rammler Helmut Schuster. Der Prettiner konnte auch den erstmals bereitstehenden Wanderpokal des Ministers für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten Sachsen-Anhalts, Sven Schulze (CDU), in Empfang nehmen. Ein Jahr verbleibt er bei Helmut Schuster, im Herbst 2025 wird er neu vergeben beziehungsweise kann von ihm natürlich auch verteidigt werden.

Volker Freitag ist jetzt Ehrenmitglied im Rassegeflügelzuchtverein Annaburg. Vorsitzender Frank Eich (rechts) hat ihn dazu ernannt. (Foto: Grommisch)

Bei den Geflügelzüchtern wird als höchste Auszeichnung der Pokal des Bürgermeisters vergeben. Ihn hat Annaburgs Stadtoberhaupt Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft) an Heiko Wagner übergeben. Das war nicht die einzige Auszeichnung für den Prettiner, der seit acht oder neun Jahren dem Annaburger Verein angehört, wie er sagte. Heiko Wagner hat diesmal richtig abgeräumt. Neben seinem züchterischen Können habe ihm wohl auch das Glück in die Hand gespielt, meinte er. Heiko Wagner wurde mit seinen Spaniertauben (gelb) Kreismeister bei den Tauben und Vereinsmeister in dieser Kategorie. Die Spaniertauben züchtet er auch in den Farbenschlägen rot und blau-weiß bindig. Auch Warzenenten und Hühner hat er, aber züchterisch konzentriert ist er auf die Tauben. Mit einigen seiner Tiere möchte er Anfang Dezember an der großen Ausstellung Lipsia in Leipzig teilnehmen und im Januar an einer Hauptsonderschau für Spaniertauben bei Zeitz.

Für Überraschung gesorgt

In der Vereinswertung für Groß- und Wassergeflügel und Große Hühner siegte Daniel Schmidt mit seinen Pommerngänsen. Als bester Züchter in der Kategorie Zwerghühner wurde Volker Freitag ausgezeichnet. Er widmet sich der Rasse Zwerg-Hamburger (silberlack). Zu diesem Erfolg gesellte sich bei der Eröffnung der Ausstellung auch noch eine Überraschung. Denn Frank Eich ernannte ihn zum Ehrenmitglied des Annaburger Geflügelzuchtvereins. Der 70-Jährige befasst sich bereits seit 55 Jahren mit der Zucht von Rassegeflügel.