Wie Steinmetze in Prettin zwischen Tradition und Modernde arbeiten

Prettin/MZ - Im Jahr 2020 gab es in Deutschland über eine Million Handwerksbetriebe mit rund 5,6 Millionen Beschäftigten und kontinuierlich wachsenden Umsatzzahlen seit 2013. Trotz dieser erfreulichen Zahlen plus stetig steigender Nachfrage an Fachkräften sowie Tausender offener Lehrstellen entscheiden sich seit Jahrzehnten immer weniger junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk.