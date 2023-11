Johannes Döring aus Plossig gehört dem Annaburger Geflügelzuchtverein an. Welche Rasse er bei der Ausstellung vorstellt und was ihn anspornt.

Johannes Döring züchtet in Plossig das Holländer Haubenhuhn. Einige seiner Tiere zeigt er am Wochenende auf der Heideschau in Annaburg.

Plossig/MZ. - Wenn an diesem Donnerstag die Preisrichter in der Schlosskapelle in Annaburg ihre Arbeit verrichten, dann werden sie auch Tiere von Johannes Döring begutachten. Denn der 23-jährige Plossiger gehört dem Annaburger Geflügelzuchtverein an und beteiligt sich an der Annaburger Heideschau, die diesmal eine Kleintierschau ist, da Geflügel und Kaninchen gezeigt werden.