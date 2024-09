Elster/MZ. - In zwei Bürgerversammlungen in Zahna-Elster hatten die Wahlberechtigten Gelegenheit, mehr über die beiden Kandidaten zu erfahren. Amtsinhaber Peter Müller (Freie Wähler) und Einzelbewerber Matthias Schneider bewerben sich um das Amt des Bürgermeisters in Zahna-Elster ab Januar 2025. Am 27. Oktober, das ist der letzte Oktober-Sonntag, fällt die Entscheidung. Da es lediglich zwei Bewerber sind, ist davon auszugehen, dass am Abend feststeht, wer dann in den Rathäusern Zahna und Elster das Sagen hat. Der Termin für eine mögliche Stichwahl, der 17. November (das Karnevalswochenende) war dafür auserkoren worden, steht wohl nur noch auf dem Papier. Eine Stimmengleichheit wäre ein großer Zufall.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.