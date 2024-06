Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gadegast/MZ. - Um den Herausforderungen in diesen schwierigen Zeiten gerecht zu werden, seien für die Landwirte Sortenwahl, Düngung und Pflanzenschutz besonders bedeutsam. Jana Fritzsch, zuständig für regionale Feldversuche und Sortenprüfung in der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau, erwähnt, wie wichtig derzeit die landwirtschaftliche Mehrproduktion aufgrund des geopolitischen Klimas ist. Neben der Menge käme es aber auch auf die Qualität und die Vermarktung an, so die promovierte Fachfrau.