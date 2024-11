Dem Vorstand des Jessener Schul und Heimatfestvereins Jessen gehören an: Jörg Wolfslast (3.v.l.), Friedrich Jähnel (links), Nancy Auch (2.v.l.), Astrid Hage-Hamatschek (rechts), Manja Seehaus-Rahmig (2.v.r) und Janine Fischer.

Jessen/MZ. - Es hat sich ein Wechsel vollzogen im Jessener Schul- und Heimatfestverein. In der Gemeinschaft, in der die Tradition der Schul- und Heimatfeste in der Elsterstadt bewahrt, fortgeführt und modernisiert wird, hat es Wahlen gegeben.