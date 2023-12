Eine der bekanntesten Annaburger Sagen widmet sich einem vermeintlichen Diebstahl vor mehr als 300 Jahren. Was geschehen sein soll und wer seitdem beschuldigt wird.

Wer einen großen Schatz der Kurfürstin in Annaburg gestohlen haben soll

Annaburg/MZ. - Einige Geschichten sind häufig zu hören, andere seltener und dann gibt es noch verschiedene Versionen. Der Annaburger Ortschronist Bernd Hopke kann das bestätigen. Er als „Zugezogener“, aber sehr Geschichtsinteressierter, hat seit über 15 Jahren die Funktion des Ortschronisten inne. Als er sich in diese ihn begeisternde Aufgabe eingearbeitet hat, haben ihm auch Sagen geholfen, die Region und ihre Vergangenheit kennenzulernen, sagt er. Dabei hat er bemerkt, dass in Sammlungen Deutscher Sagen die hiesige Elbe-Elster-Region kaum oder gar nicht vertreten ist. Das hat den Ortschronisten gewurmt und so hat er seine Nachforschungen nicht allein auf Daten und Fakten aus der Vergangenheit konzentriert, sondern sich auch den Sagen gewidmet, die einst von Generation zu Generation weitergeben wurden.