Was Voraussetzung für eine gute Arbeit in der Feuerwehr Jessen ist

130 Jahre Freiwilllige Feuerwehr Jessen werden am Gerätehaus in der Rehainer Straße gewürdigt.

Jessen/MZ. - „Kameradschaft ist das Wichtigste. Ohne sie geht es nicht,“ sagt Daniel Prinz. Der Jessener Ortswehrleiter erwähnt am Sonnabend mehrfach, wie wichtig der Zusammenhalt, das gute Miteinander in einer Feuerwehr sind, um die Aufgaben, die immer vielfältiger und herausfordernder werden, erfüllen zu können. Und ohne diesen Zusammenhalt wäre es auch unmöglich, solch eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Er hat viele Zuhörer vor dem Gerätehaus in der Rehainer Straße in Jessen. Denn bevor der Stationsbetrieb aus Anlass des Tages der offenen Tür beginnt, würdigt er das 130-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Jessen. Dieser Jahrestag liefert den Anlass, dass sich die Jessener viele Gäste eingeladen haben, aber zugleich allen Interessierten die Möglichkeit geben, mehr über die Arbeit der Feuerwehr, die ein entscheidender Faktor für die Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner in Jessen und Umgebung ist, zu erfahren.