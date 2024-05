Vom 12. Juni an wird in Annaburg gefeiert. Was alles auf dem Programm steht und welche Neuerungen den Einheimischen und den Gästen präsentiert werden.

Was beim Schlossfest in Annaburg geboten wird

Annaburg/MZ. - Keine drei Wochen mehr, dann wird in Annaburg das 187. Schloss- und Heimatfest gefeiert. Der Vorsitzende des Heimatfestvereins, Stefan Schmidt, zugleich Bürgermeister der Stadt, ist mit dem Stand der Vorbereitungen zufrieden. „Das läuft sehr gut.“ In allen Abteilungen des Vereins werde engagiert gearbeitet und auf das Ereignis zugesteuert, dessen Auftakt am Mittwoch, 12. Juni, vollzogen wird.

Auftakt auf Hinterschlosshof

Dann erfolgt die offizielle Eröffnung des Festes und daran schließt sich die Kürung der 2. Rosenprinzessin an. Wer die Stadt mit den fünf Rosenblüten im Wappen dann ein Jahr lang repräsentieren wird, dieses Geheimnis wird an jenem Abend auf dem Hinterschlosshof gelüftet. Damit endet dann die Amtszeit der 1. Rosenprinzessin Emma Ihrke nach einem für sie außergewöhnlichen Jahr. „Mit der Rosenprinzessin wollen wir erneut eine Botschafterin für die Rose und eine Repräsentantin unserer Stadt küren“, sagt Stefan Schmidt.

War das Rosenfest im vergangenen Jahr noch nicht als fester Bestandteil des Schlossfestes ausgewiesen, ist es nun nach der offiziellen Festeröffnung in den Programmablauf fest eingebettet, fügt er an.

Vier Tage, bis zum 16. Juni, wird in Annaburg gefeiert. Der Donnerstag, 13. Juni, bietet wieder eine Einladung an die Senioren der Stadt, die zu 15 Uhr an der Kaffeetafel im Festzelt erwartet werden. Das Käpt’n-Kuck-Trio sorgt dort für die musikalische Unterhaltung der Gäste an der Seniorentafel. Das Abendprogramm wird mit der Auslosung der Preisträger des Gewinnspiels eingeleitet, das im Mitteilungsblatt der Stadt veröffentlicht worden war. Danach übernehmen die beiden Kabarettisten Bernard Liebermann und Thierry Gelloz aus Weimar mit ihrem Programm „Goethe Zeiten, schlechte Zeiten“, das sie seit Herbst vergangenen Jahres im Repertoire haben, die Regie. „Hier klopft man sich vor Lachen mit Faust I und Faust II auf die Schenkel“, kündigen sie an. Unter dem Motto „Anpfiff! Wir spielen uns durch Europa“ startet der Heimatabend am Freitag bereits um 18 Uhr. Die Akteure haben sich allerhand einfallen lassen zum Thema Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, die just an dem Freitag beginnt. Ab 21 Uhr stehen sich bekanntlich Deutschland und Schottland gegenüber. Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass bis zum offiziellen Anpfiff ihr Programm „Anpfiff“ über die Bühne gegangen ist.

Auf Tradition besonnen

An die Ursprünge des Schlossfestes wird am Sonnabend, 15. Juni, erinnert. Einst war es als Kinderfest ins Leben gerufen worden. Darum werden am Sonnabend ab 11 Uhr Kinderspiele am Schloss angeboten. Das Kinderfest solle wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden, sagt Stefan Schmidt. Vereine und andere Beteiligte haben sich dafür einiges einfallen lassen, weckt er Neugier. „Wir wollen die Tradition wieder aufleben lassen.“ Der Eintritt zu der dann wohl gut bestückten Spieleoase am Schloss ist frei. Ab 15 Uhr stehen dann ebenfalls Mädchen und Jungen im Blickfeld – bei der Talentshow auf der Feszeltbühne, ausgerichtet von der Grundschule „Michael Stifel“, aber auch andere Kinder können sich beteiligen. Die Talentshow ist für alle Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren offen. Wer sich mit Gesang, Tanz oder als angehender Comedian, Zauberer oder Akrobat präsentieren möchte, ist nach vorheriger Anmeldung dazu willkommen.

Ein fester Termin im Programmablauf des Schlossfestes ist der Fackelzug, der am Sonnabend um 20 Uhr beginnt. Eine Stunde später beginnt die Party im Festzelt mit den DJs Lars Wohlfahrt und Christoph Büttner vom MDR. Sie treten dort als „Die Kommissare“ auf. Im Schlosskeller werden am Freitag und Sonnabend „Basement Beats“ geboten, am Freitag etwas härter, am Sonnabend etwas smarter. Zum Frühschoppen am Sonntag 16. Juni, ab 10.30 Uhr spielen die Elbaue-Musikanten auf. Später sind im Festzelt auch die Blitze-Blauen aus Beilrode zu Gast. Zum Schloss-Cocktail werden diesmal Lieder von Wolfgang Petry kredenzt, dargeboten von einem Double. Danach startet die Party mit „Disco Royal“.

Stefan Schmidt spricht von einem tollen Programm. Es freut ihn, dass es dem Heimatfestverein gelungen ist, das alles vorzubereiten. Da sei für jeden etwas dabei.

Noch mal zurück zum zweiten Rosenfest. Zu viel möchte der Vorsitzende des Heimatfestvereins nicht verraten. Durch das Programm werden Antje Berger, Nane Noa und Michel Krause führen. Thematisch werde sich das Programm, in dem neben anderen der Posaunenchor Prettin, der Forstliche Gesangverein Annaburg und die Gruppe „KlangHolz“ auftreten, um Friedrich den Weisen drehen, dessen Todestag sich 2025 zum 500. Mal jährt.