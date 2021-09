Warum Kita in Schweinitz Kinder regelmäßig in die Sauna schickt

Schweinitz/MZ - Für die Kinder der Kindertagesstätte „Birkengrund“ Schweinitz ist mit dem September wieder die Saunazeit angebrochen. Mittwoch alle zwei Wochen sind sie bis Mai Stammgäste im Saunabereich des Jessener „Injoy“. „Busfahrt und Eintritt finanzieren die Eltern“, berichtet die Leiterin der Kita, Annelore Vogt.

Beim ersten Termin dieser Saison haben die Erzieherinnen Silke Winkler und Claudia Weber die Kinder begleitet. Neben den üblichen Saunautensilien haben sie ungesüßten Tee und frisches Obst für die Erholungsphasen im Gepäck - und Kinderbücher. Daraus lesen sie den Knirpsen während der Saunagänge vor, so dass diesen die Zeit während des Schwitzens in der etwa 80 Grad heißen Kabine nicht lang wird. Neulinge würden behutsam an das Saunieren herangeführt. „Die Kinder sagen, ob es ihnen gefällt und ob sie weiterhin mitkommen möchten.“

Auf diese Weise hat das Schweinitzer Kita-Team schon etliche Generationen an das Saunieren herangeführt, denn, so ist von der Kita-Leiterin zu erfahren: „Wir machen das schon seit 20 Jahren.“

Immunsystem und Kreislauf trainieren

Den Körper zu entschlacken, das Immunsystem und den Kreislauf zu trainieren, dafür ist Sauna eine Methode. Sie passt gut in das Kneipp-Konzept, das in der Kindertagesstätte bereits in Teilen verfolgt wird. „Wir wollen uns auf den Weg zur zertifizierten Kneipp-Kita machen“, berichtet Annerose Vogt. „Im Grunde brüten wir schon seit zwei Jahren über Kneipp“, so die Leiterin.

„Acht Erzieher aus dem Team möchten sich ab November als Kneipp-Pädagogen weiterbilden. Das sei schon im vergangenen Jahr geplant gewesen, aber durch Corona ins Stocken geraten, ist aber überhaupt Voraussetzung, die Zertifizierung - der Prozess dauert dann eineinhalb Jahre - zu beantragen.

Yoga für Kinder

Lebensordnung, Wasser, Bewegung, Ernährung und Pflanzenheilkunde sind die fünf Säulen der von Pfarrer Sebastian Kneipp (1821-1897) begründeten Therapie. In der Kita „Birkengrund“ pflegt die große Gruppe einen Kräutergarten , in dem etwa Minze und Zitronenmelisse für Tee und Wasser geerntet werden. Ihren Durst können die Kinder an einem Trinkbrunnen löschen, Aufenthalt an frischer Luft bei jedem Wetter und Sport sind selbstverständlich.

Eine als Yoga-Lehrerin ausgebildete Erzieherin macht regelmäßig mit den Kindern Übungen. Wie die Kita-Leiterin außerdem berichtet, gehört die Einrichtung zu den wenigen Kitas in Sachsen-Anhalt, die Vollverpflegung nach Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung anbieten. „Dabei haben wir auch unseren Essensanbieter im Boot.“