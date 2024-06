Der Bauerntag ist diesmal in Cottbus zusammengetreten. Als einziger Vertreter des Landkreises hat Ralf Donath daran teilgenommen. Wie er die Beratung mit den Berufskollegen bewertet.

Landwirte protestieren zu Beginn des zweiten Tages vom Deutschen Bauerntag in Cottbus. Die angespannte Lage der Landwirtschaft und Rufe nach weiteren Entlastungen sind Themen der Beratung.

Jessen/MZ. - Es sei wichtig gewesen, die aktuellen Probleme anzusprechen. Das sagt Ralf Donath, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Wittenberg. Der Elsteraner hat als einziger aus dem Landkreis und als einer von 20 Delegierten aus Sachsen-Anhalt in Cottbus auf dem dortigen Messegelände an dem Bauerntag teilgenommen, der am Donnerstag nach zweitägiger Beratung zu Ende gegangen ist. Er sei mit einem guten Gefühl zum Zusammenhalt des Berufsstandes nach Hause gefahren.