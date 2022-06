Virenfrei im Bus in Jessen

Sämtliche Busse des Jessener Unternehmens sind nun mit effizienten Innenraumfiltern ausgestattet. Was das bedeutet.

Azubi Pascal Pissor setzt einen der neuen Hepa-Filter in die Lüftungsanlage eines Gelenkbusses der Jessener Personenverkehr GmbH ein.

Jessen - Im Vergleich zu den Riesenbussen fällt die Neuerung vergleichsweise klein aus. Und doch hat sie eine große Wirkung. Denn Geschäftsführer Uwe Thier hat in den jüngsten Tagen sämtliche Busse seiner Jessener Personenverkehrsgesellschaft mit hochmodernen Virenfiltern ausrüsten lassen. Darüber informierte er die MZ am Dienstag in einem Gespräch.