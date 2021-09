Vier Bewerber bestätigt

Die Wahlberechtigten in Jessen werden auf dem Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl am letzten September-Sonntag vier Namen finden.

Jessen - Um das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters in Jessen bewerben sich bei der Abstimmung am Sonntag, 26. September, vier Männer. Der Wahlausschuss der Stadt Jessen hat am Dienstagnachmittag in einer öffentlichen Beratung im Ratssaal des Schlosses die Kandidaturen einstimmig bestätigt. Gründe, die dem entgegenstanden, habe es nicht gegeben. Die Bewerbungsunterlagen seien fristgerecht vor dem 30. August, 18 Uhr, in der Stadtverwaltung eingegangen, informierte Wahlleiterin Annett König.

Um den Einzug ins Schloss ab dem 1. Januar 2022 bewerben sich: Guido Arndt (geboren 1967), der von der Mitgliederversammlung der CDU als Kandidat nominiert wurde und deshalb keine Unterstützungsunterschriften vorlegen musste. Der Revierförster, der in Jessen wohnt und im Betreuungsforstamt Annaburg beschäftigt ist, ist Diplomforstingenieur (FH).

Michael Jahn (SPD), der Amtsinhaber aus Jessen geht erneut ins Rennen. Der 59-Jährige ist seit 2015 hauptamtlicher Bürgermeister von Jessen. Zuvor war er als Bezirksgeschäftsführer der Krankenkasse DAK tätig.

Frank Luczak (AfD) aus Glücksburg tritt als Dritter an. Der 1960 Geborene wurde von der Mitgliederversammlung der Alternative für Deutschland für die Wahl aufgestellt. Der Elektroinstallateurmeister hatte im Juni als Landrat für den Kreis Wittenberg kandidiert und unterlag in der Stichwahl dem CDU-Kandidaten Christian Tylsch.

Mario Rohne (geboren 1983) bewirbt sich gleichfalls um den Posten. Zudem kandidiert der Jessener als Einzelbewerber für den Deutschen Bundestag. Mario Rohne ist Diplom-Kaufmann, Berater für SAP und HCM sowie Referent für betriebliche Aus- und Weiterbildung. Mario Rohne hatte als einziger Bewerber Unterstützungsunterschriften vorzulegen. Das geschah in ausreichender Zahl. Von den 105 vorgelegten Unterschriften waren 104 gültig, informierte Annett König den Wahlausschuss.

Die Stimmzettel, auf denen dann die Namen der vier Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge vermerkt sind, werden am heutigen Mittwoch in Auftrag gegeben, so dass die Ersten womöglich noch diese Woche an Wähler, die Briefwahl beantragt haben, verschickt werden können.

Zudem ist bereits geplant, dass sich die vier Bewerber am Dienstag, 14. September, in einer Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Jessen-Nord vorstellen. 19 Uhr geht es los (Einlass ab 18 Uhr). (mz)