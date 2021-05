Vielfalt auf hohem Niveau in Eismanufaktur in Mauken

Mauken - Noch eine Stunde bis zur Öffnung. Bärbel und Reiner Mühlbach erhöhen das Tempo, jeder Arbeitsschritt ist einstudiert. An der Scheibe drücken sich Touristen die Nasen platt, ihre Augen nehmen den Verkaufstresen ins Visier. Die gläserne Eismanufaktur in Mauken ist ein Publikumsmagnet, vor allem an Sonntagen steppt vor dem Geschäft sprichwörtlich der (Eis)Bär. „Sie sind mit Abstand unser bester Kunde“, heißt es, wenn der Andrang zu groß ist, denn auch bei Mühlbachs gelten Corona-Regeln.

Die Chefin erzählt, dass die tägliche Schicht um 6.30 Uhr beginnt. 18 der insgesamt 24 Sorten werden heute produziert, dazu sind 163 Liter Frischmilch aus eigener Produktion notwendig. Das Ehepaar erzählt, dass die dauerhafte Zusammenarbeit gut funktioniert. Dies habe im Landwirtschaftsbetrieb - den nun ihr Junge führt - geklappt, jeder kennt die Schwächen und Stärken des Partners, dicke Luft wird mit Schweigen vertrieben. Eng wird es nur, wenn eine Arbeitskraft ausfällt. „Mein Mann musste Ostern den Laden allein schmeißen. Ich war zur Kur“, erzählt Bärbel Mühlbach.

Eine Maschine zeigt per Piepton an: Das Eis ist fertig! Die Chefin zieht einen Verschluss zur Seite und füllt die Masse in eine Schale ab. Diese wird beschriftet und landet Sekunden später im Kühlfach. Die Zeiten des Herrengedecks sind vorbei, sagt sie. Die Männer kaufen zwar noch die Sorten Schoko und Vanille, doch nicht mehr so häufig wie früher. „Sie sind experimentierfreudiger geworden“, schätzt sie ein. Dinge wie Quark, Holunder oder Gries auf den Schildern schrecken keinen Herren mehr ab.

Konditor zu Besuch

Bärbel und Rainer Mühlbach ruhen sich auf dem Erfolg nicht aus. Sie haben mit einem Eiskonditor aus Nordrhein-Westfalen neue Sorten kreiert, Kinderriegel, Trüffel-Kirsch oder Snickerz (der Name des ähnlich klingenden Schokoriegels ist geschützt) haben sofort Abnehmer gefunden. „Wir laufen immer noch ein bisschen unter Neueröffnung“, sagt der Chef, der seit Ostern 2020 zusammen mit seiner Frau die gläserne Manufaktur betreibt. Wir haben, meint der 60-Jährige, mit dem Verkauf am Eiswagen zwar viele Erfahrungen gesammelt, doch ob die Stammkundschaft bleibt, sei damals schwer abzuschätzen gewesen.

Neben der Trinwassersäule steht der Desinfektionsspender. (Foto: Tominski)

Diese Bedenken haben sich längst zerstreut. Die beste Werbung, sagen beide, ist immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Kunden kommen aus dem gesamten Landkreis, den angrenzenden Bundesländern, eine Familie reist sogar aus Bernburg an. „Die fragen vorher telefonisch nach, ob die Manufaktur geöffnet ist.“

Fahrer von E-Bikes können kostenlos Strom zapfen. (Foto: Tominski)

Den Eisliebhabern sei es im Prinzip egal, ob es regnet oder die Sonne scheint. Sie schätzen die Qualität des Produkts und nehmen in Kauf, dass die Manufaktur keine Eisdiele mit Sitzmöglichkeiten ist. Die Mauer des Elbe-Damms wird daher gern in Anspruch genommen. Oder die platzierten Baumstämme im Außenbereich. Kunde Nummer eins ist eine Frau. Ort und Name bleibt geheim. „Die kauft 80 Kugeln.“

Bodenständigkeit ist Trumpf

Dem Ehepaar aus Mauken geht es nicht allein ums schnöde Geld verdienen. Sicher, sagen sie, der Kredit muss zurückgezahlt werden. Wenn sie ihr Eis zum Beispiel in Leipzig verkaufen würden, klingelte es im Geldbeutel hörbar lauter. Der Chef betont, dass sie bodenständig sind „und den Menschen aus der Region etwas Gutes anbieten“ wollen. In der ländlichen Region werden die Leute mit Angeboten nicht gerade überschüttet. Trotz Corona sei das erste Jahr aus wirtschaftlicher Sicht gut gelaufen.

Die Eismanufaktur ist dienstags bis freitags ab 12 Uhr und am Wochenende ab 11 Uhr geöffnet. Geschlossen wird immer um 18 Uhr. (Foto: Thomas Tominski)

Es ist fast 12 Uhr. Die Chefin füllt die Auslagen, jede der 24 Sorten soll die Kunden ansprechen. Sie rückt die Schilder gerade, lässt einen prüfenden Blick durch den Raum schweifen. Am 21. Februar haben sie die ersten Kugeln Eis verkauft, wenn alles nach Plan läuft, geht es bis Anfang November weiter. Den ersten großen Ansturm haben Mühlbachs wie angedeutet schon überstanden.

Als am 9. Mai das Thermometer bis auf 30 Grad geklettert ist, hat das Ehepaar mit der Produktion um 5.30 Uhr angefangen. „Am Abend habe ich die Beine hochgelegt“, so Bärbel Mühlbach. Montags bleibt die Manufaktur geschlossen. Daran werde nicht gerüttelt.

Auf beiden Seiten des Verkaufstresens stehen je zwölf Sorten Eis zur Auswahl. Was wo platziert wird, entscheidet die Chefin. (Foto: Thomas Tominski)

Wünsche für die Zukunft sind überschaubar. Gesundheit und zufriedene Kunden stehen an erster Stelle. Von längeren Urlaubsreisen und mehr Freizeit träumen sie. „Wann haben wir eigentlich den letzten Urlaub gemacht?“, fragen sie sich gegenseitig. Minuten des Schweigens folgen. Neben dem Gebäude sind eine Zapfstelle für Trinkwasser sowie eine E-Ladesäule für Fahrräder aufgebaut. „Kann alles kostenlos genutzt werden. Dafür haben wir keine Fördermittel erhalten. Entweder waren unsere Projekte nicht förderfähig oder den Entscheidern nicht förderwürdig.“ (mz)