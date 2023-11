Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Nicht stillgestanden hat am Dienstagmorgen das Telefon des Jessener Bauhofleiters Thomas Riedel. Nachdem am vergangenen Freitag und Sonnabend schon mal ein erster weißer Hauch über der Region anzeigte, es ist Winter, haben die Räumdienste am Dienstag ihre Feuerprobe dieser Saison zu bestehen. Und da gibt es schon den einen oder anderen mehr oder weniger gut gemeinten morgendlichen „Hinweis“, wo noch Schnee auf den Straßen liegt.