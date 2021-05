Unlust auf Schule in Jessen wächst

Jessen - Das ist eine gute Botschaft: „Die meisten unserer Schüler wissen es mittlerweile zu schätzen, hier zu sein und mit den Lehrern zu arbeiten“, so die Einschätzung von Steffi Rost, der kommissarischen Direktorin der Sekundarschule Jessen-Nord, kurz vor den Pfingstferien.

Seit Monaten sind an dieser Schule die Schülerinnen und Schüler mit Ausnahme der Abschlussklassen im täglichen Wechselunterricht. Landesweit ist die Präsenzpflicht noch immer ausgesetzt. Ein Freibrief für Schulschwänzer sei das aber nicht. Wenn die Eltern ihre Kinder zu Hause lassen wollen, müssen sie einen Antrag stellen, tragen dann aber auch Verantwortung dafür, dass zu Hause gelernt wird. „Es gibt auch bei uns Eltern, die davon Gebrauch machen“, sagt Steffi Rost.

Die Lehrer würden natürlich merken, mit welcher Intensität die Schüler zu Hause ihrer Lernpflicht nachkommen, und wenn es hakt, das Gespräch mit den Eltern suchen. „Wir führen auch Elterngespräche online“, so die Schulleiterin. Klar sei aber auch, „zu Hause ist das Lernen nicht so stringent wie in der Schule“.

Angebot bekannt machen

„Die grundlegende Motivation der Schüler ist derzeit unser großes Thema“, berichtet Mirjam Gießmann, Koordinatorin der in der Kreisverwaltung Wittenberg angesiedelten Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern“. Sie steht mit den Schulsozialarbeitern aller Schulen im Kreis in regelmäßigem Kontakt. Partner ist außerdem die Beratungsstelle „Enter“ des Internationalen Bundes. „Es gibt Rückmeldungen, dass die Zahl der Verweigerer steigt und das schon im Grundschulbereich anfängt“, berichtet sie.

Durch die Pandemie seien die Schulsozialarbeiter noch wichtiger geworden. „Sie arbeiten im Grenzbereich zwischen Sozial- und Jugendhilfe. Schulsozialarbeit ist auch Kinderschutz“, sagt die Netzwerkkoordinatorin. Deshalb wurden Flyer und Lesezeichen, mit denen die Netzwerkstelle auf das Angebot der Schulsozialarbeit aufmerksam macht, auch in den Wartezimmern der Kinder- und Jugendärzte ausgelegt. Allerdings ist es für die Sozialarbeiter schwieriger geworden, alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen.

Der digitale Weg ersetzt nicht den persönlichen Kontakt, zumal Sozialarbeiter so eher bemerken, wenn einen Schüler etwas bedrückt. So scheuen zum Beispiel die Sozialarbeiter in Trägerschaft des IB an der Sekundarschule Annaburg und im Gymnasium Jessen die Mühe zusätzlicher Hygienevorkehrungen nicht und organisieren Ferienveranstaltungen, wie etwa eine Wissensrallye am Schwanenteich. Die Netzwerkstelle plant wie schon vor der Pandemie auch für den kommenden Sommer für Schüler, „die schulvermeidende Tendenzen zeigen“, Lern- und Ferienwerkstätten. Mit erstaunlich guter Resonanz: „Wir hatten immer 30 bis 35 Anmeldungen mehr als Plätze“, berichtet die Koordinatorin.

Virtuelle Elternveranstaltung

Neben dem Motivationsproblem kristallisiert sich für die Sozialpädagogen bereits eine weitere Folge der Pandemie heraus, die sie künftig zu bearbeiten haben werden: übermäßiger Medienkonsum. Manche Schüler haben noch nicht einmal gelernt, mit der Bildungsplattform umzugehen, geschweige denn die Kehrseiten der ständigen Verfügbarkeit von schnellem Internet und Computer oder Tablet und die damit verbundenen Gefahren, wie Vereinsamung, Sucht, Cybermobbing bis hin zum Missbrauch, zu erkennen und abzuwehren.

„Um die Eltern zu sensibilisieren, planen wir deshalb für den 27. Mai einen virtuellen Eltern-Talk zu diesem Thema“, berichtet die Netzwerkkoordinatorin. An dieser Stelle werde besonders deutlich, dass Digitalisierung kein Allheilmittel für das Bildungssystem ist. „Es wird spannend, was wir noch an Folgewirkungen haben werden, die jetzt noch gar nicht abzusehen sind“, sagt Miriam Gießmann. (mz)