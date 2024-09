Jessen/MZ/KA. - Zu einem Unfall am Freitagnachmittag an der Einmündung B 187/Rehainer Bahnübergang veröffentlichte das Polizeirevier Wittenberg am Wochenende aktualisierte Angaben. Denen zufolge gilt nunmehr lediglich die 35-jährige Fahrerin des aus Richtung Listerfehrda kommenden Kleinwagens als schwer verletzt. Die beiden Insassen des aus Richtung Jessen Innenstadt kommenden Kombis (beide 50 Jahre alt) gelten als leicht verletzt. Das war am Freitag an Ort und Stelle noch anders angegeben worden. Da galt auch die Beifahrerin des Kombis als schwer verletzt.

