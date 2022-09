Dorffest in Plossig: Was die Organisatoren vom Heimatverein optimistisch in die Zukunft schauen lässt.

Plossig/MZ - Bei dem Dorffest in Plossig haben die Organisatoren um Heimatvereinsvorsitzende Petra Hering Mut geschöpft für weitere Veranstaltungen. Denn die Resonanz am Sonnabend und Sonntag ist so groß, dass mehrfach weitere Tische und Bänke herbeigeschafft werden müssen, da die Zahl der Besucher deutlich über den Erwartungen liegt. So füllen sich das Zelt und die Freifläche davor.