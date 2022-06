Uhr im ewigen Sommer in Löben

Die Turmuhr von Löben ist nach sechs Jahren mithilfe einer gemeinschaftlichen Spendenaktion repariert worden. Deshalb findet am Samstag ein Liederabend statt.

Sie tickt wieder richtig. Zur Freude von Sabine Franz wurde ein neues Motorzeigerwerk in die Kirchturmuhr von Löben eingebaut.

Löben - Worüber die Politiker der Europäischen Union seit Jahren diskutieren - ob die halbjährliche Zeitumstellung nun abgeschafft werden soll oder nicht - hat die Kirchturmuhr in Löben ganz einfach mal umgesetzt. Seit 2016 zeigte sie konsequent die Sommerzeit an. Doch seit Juli hat das eigenmächtige Verhalten der Kirchturmuhr im Dorf an der Elster ein Ende. Mithilfe eines neuen Motorzeigerwerkes kann sie wieder die Zeit umstellen. Die Einwohner des Dorfes freut es, denn damit hat auch das verwirrende Nachrechnen im Winter ein Ende gefunden.