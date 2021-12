Testzentrum öffnet nächste Woche in Elster

Elster/MZ/KA - Die mobile Impfaktion gegen das Coronavirus in der Stadt Zahna-Elster in den vergangenen Wochen sei so gut nachgefragt worden, dass einige Impfwillige in Elster und Zahna wieder nach Hause geschickt werden mussten. Es sei zu Wartezeiten bis zu zwei Stunden gekommen.

„Da wären die Betreffenden wahrscheinlich schneller im Impfzentrum in Wittenberg bedient gewesen“, schätzte Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) in seinen Informationen zu Beginn der Stadtratssitzung am Dienstagabend in Zahna ein.

Mit dem Gesundheitsamt des Kreises und den Ortsbürgermeistern sei dennoch vereinbart worden, diese Aktion im neuen Jahr fortzusetzen. In Elster werde das mobile Impfteam am 10. Januar sein, in Zörnigall am 17. Januar und in Zahna am 24. Januar. Es wird dann einen bestimmten Rhythmus an Gelegenheiten geben. Zwischendurch werde auch geprüft, inwieweit die Nachfrage weiterhin besteht und ob das Angebot aufrechterhalten bleibt oder zurückgefahren werden kann.

„Ab kommender Woche wird es auch in Elster ein Corona-Testzentrum geben“, informierte Peter Müller weiter. Ein externer Dienst biete diese Möglichkeit an. Und zwar jeweils von Dienstag bis Sonntag. Ursprünglich sollte dafür das Vereinsgebäude in der Mittelstraße in Elster genutzt werden. Die Teststation werde jedoch erstmal ins Sportzentrum ziehen.

Im Gebäude in der Mittelstraße sind die Sanierungsarbeiten aufgrund ebenfalls coronabedingter Verzögerungen noch nicht fertig. Das Gebäude wird mit Mitteln aus der Fluthilfe aufgrund der Schäden von 2013 grundsaniert. Es stünden noch Restarbeiten an, mit deren Abschluss nun Mitte Januar gerechnet wird. Dann werde das Testzentrum wenn nötig in die Mittelstraße umziehen.