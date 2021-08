Termine in Prettin alle eingehalten

Die Arbeiten an Zufahrten und im Fluss sind geschafft worden.

An der Fährzufahrt Prettin wurde vorige Woche gebaut.

Prettin - „Das hat super geklappt. Die Termine wurden alle eingehalten“, freut sich am Montag Prettins Fährpächter Jan Ulrich. Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke auf einem Abschnitt der Fährzufahrt von Donnerstagabend bis zum Samstagmorgen, waren pünktlich beendet, so dass die Fähre am Sonnabend um 8 Uhr wieder planmäßig ihren Betrieb aufnehmen konnte.

Auf Dommitzscher Seite lief an der dortigen Zufahrt zur Elbfähre die Kontrolle an der Deichscharte, die im Hochwasserfall verschlossen wird. Und mit Unterstützung eines Arbeitsschiffes vom Wasser- und Schifffahrtsamt wurde am Freitag, als die Fähre wegen der Bauarbeiten nicht übersetzen konnte, das Hauptseil kontrolliert.

Dabei konnten Fährleute und Helfer keine Mängel feststellen. „Es ist alles in Ordnung“, erklärte Jan Ulrich zufrieden und erleichtert. Das sei auch eine wichtige Information für die weitere Arbeit der Fährleute, merkte er dazu noch an. (mz)