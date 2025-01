In Mühlanger führt die Bundesstraße 187 durch den Ort. Wo es zuletzt immer gefährlicher wurde und was im Ort getan wurde und noch getan wird.

Tempo 30 statt 40 vor der Kita in Mühlanger: Wie es dazu gekommen ist und welche Petition der Ortschaftsrat vorlegt

Ein 30er Schild ersetzt vor der Kita in Mühlanger auf der B 187 das bisherige 40er Schild.

Mühlanger/MZ. - Mittlerweile sollten es alle Autofahrer, die auf der Bundesstraße 187 zwischen Wittenberg und Elster pendeln, gesehen haben: Vor der Kindertagesstätte, am Ortsausgang Richtung Iserbegka, ist nun Tempo 30 angesagt. Zuvor galt dort ein Tempolimit von 40 km/h. Diese kleine Änderung von zehn km/h dauerte sage und schreibe mehr als ein Jahr. Dabei war eigentlich eine andere Lösung angedacht.

Autos rasen durch Mühlanger

„Es wurde hier immer wilder“, sagt die Leiterin der Kindertagesstätte „Kinderland“. Als zuletzt immer mehr Hortkinder die Einrichtung besuchten hatte Svenja Wagner nicht selten Angst um die Sicherheit der Jungen und Mädchen. „Die Autos kommen hier teilweise so reingerast. Manche Hortkinder dürfen mit den entsprechenden Bescheinigungen allein nach Hause gehen. Da ist mir oft angst und bange gewesen“, erklärt Wagner die Situation. Auch Kitakinder, die mit ihren Eltern die Straße überqueren, da viele Eltern gegenüber der Einrichtung parken müssen, sind der Gefahr Bundesstraße täglich ausgesetzt. Hier musste etwas passieren, sagte sich wohl auch Lisa Rath. Die Vorsitzende des Elternkuratoriums der Kita hat einen entsprechenden Antrag zum Aufstellen einer Fußgängerampel an die Landesstraßenbaubehörde gestellt. Wagner, die sich sehr über das Engagement freut, ist froh. Das war im September 2023.

„Als Grundlage für weitergehende Abstimmungen“ hat die Behörde daraufhin eine entsprechende Verkehrszählung durchgeführt, wie sie selbst sagt. Die Ergebnisse und auch weitere Aspekte wie Sichtweiten, Unfallgeschehen „und ähnliches“ hätten gezeigt, dass die Anforderungen zum Errichten einer Fußgängerampel hier nicht erfüllt werden, teilt Oliver Grafe von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Ost (LSBB) auf MZ-Nachfrage mit. Die entsprechenden Zahlen zur Verkehrszählung wurden der MZ bisher nicht zur Verfügung gestellt.

Antrag wurde nicht genehmigt

In einem Schreiben hat die Behörde begründet, warum der Antrag auf einen gefahrfreien Überweg nicht genehmigt werden kann. Auch die Stadt Zahna-Elster wurde im Zuge dessen um eine Stellungnahme gebeten. Und weiter: „Die Straßenverkehrsbehörde hat nach Vorliegen des Ergebnisses sowie der Durchführung eines Anhörungsverfahrens, in welchem neben der Stadt Zahna-Elster, die Polizei und der Regionalbereich Ost beteiligt wurden, eine verkehrsrechtliche Anordnung zur weiteren Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h im betreffenden Bereich erlassen.“

Nicht ganz das, was man sich gewünscht hatte. Aber schon allein Tempo 30 ist ein, wenn auch kleiner, Erfolg, weiß Zahna-Elsters Ordnungsamtsleiter Mathias Kruschke. „Wir wissen wie schwer das ist, an einer Bundesstraße eine Reduzierung hinzubekommen“, sagt er. Die Stadt habe den Antrag und das Vorhaben insgesamt natürlich befürwortet und auch bei der Antragstellung unterstützt: Man konnte ja so, wie es war, nicht gewährleisten, dass die Kinder immer sicher über die Straße gelangen, betont Kruschke.

Ortschaftsrat startet eine Petition wegen der Gefahr

Und das ist ein großes Problem im Ort. Nicht nur vor der Kita, weiß Ortsbürgermeisterin Julia Eichler. Ende vergangenen Jahres hat der Ortschaftsrat eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen, welche sich mit der Überquerung der Bundesstraße und anderen Knackpunkten im Ort beschäftigt. „Einige haben gesagt, wir werden damit nichts erreichen. Aber wir haben gesagt, wir versuchen es noch einmal!“, sagt Eichler kampfessicher. Der Ortschaftsrat hofft auf die Unterstützung der Bürger, mehr Sicherheit – vor allem für die Kinder – zu schaffen. Mindestens 500 Unterschriften werden benötigt, meint Eichler.

Ein Beispiel aus der Petition: „An der Kreuzung Wittenberger Straße/Hohndorfer Straße ist die B187 schwer einzusehen. Kinder und Jugendliche müssen die B 187 täglich überqueren, um zu den Bushaltestellen für den Schülerverkehr zu gelangen.“ Permanent komme es in Mühlanger zu Geschwindigkeitsübertretungen.

An dieser Kreuzung haben es Schüler besonders schwer, sagt der Ortschaftsrat. (Foto: Thomas Klitzsch)

„Eine weitere ’Rennstrecke’ ist die Flämingstraße aus Richtung Zörnigall. Damit einhergehend leidet die Wohnqualität der Anwohner und die Gefahr eines Unfalls steigt“, schreibt der Ortschaftsrat weiter in der Petition, die auch der MZ vorliegt.

Das Schreiben kritisiert fehlende geeignete Maßnahmen, um die Bundesstraße sicher zu überqueren und zählt unter anderem permanente Blitzer oder den Bau von Verkehrsinseln als geeignete Maßnahmen auf, zu denen die zuständigen Stellen aufgefordert werden. Die entsprechende Unterschriftenlisten sollen demnächst beim Bürgermeister der Stadt Zahna-Elster eingereicht werden.

Regelmäßige Kontrollen der Polizei in Zahna-Elster

Zurück zum Antrag der Elternkuratoriumsvorsitzenden: 15 Monate nach der Antragstellung bei der LSBB verfasste letztlich der Landkreis Wittenberg „die verkehrsrechtliche Anordnung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf der B 187 im Bereich der Kita Mühlanger [...]“ am 19. Dezember mit Wirkung ab 20. Dezember. Nun also Tempo 30 statt 40. Kitaleiterin Svenja Wagner zeigt sich zufrieden. Während sie früher morgens oft lange nicht auf die andere Straßenseite wechseln konnte, sei es jetzt schon deutlich besser geworden. „Das hätte ich nicht gedacht!“

Auch Kruschke ist erst einmal „dankbar und zufrieden“ und betont, dass die Stadt die weitere Entwicklung im Blick behalte. Ob die Senkung des Tempolimits um zehn km/h wirklich etwas bringt, wird die Zeit zeigen. Sicherlich wären regelmäßige Kontrollen der Polizei hilfreich, aber das ist ein Problem, welches sich an vielen Gefahrstellen im Stadtgebiet zeige.

Wer Interesse hat, auf der Unterschriftenliste zu unterschreiben, kann sich an den Ortschaftsrat Mühlanger wenden.