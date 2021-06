Taucher und Hubschrauber suchen nach Teenager in Badesee bei Jessen

Rettungs- und Sucheinsatz am Jessener Badesee an der Eichholzbreite

Jessen - Große Aufregung herrscht am Mittwochnachmittag am Jessener Badesee an der Eichholzbreite: Um 17.26 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle darüber informiert, dass aus einer Gruppe jugendlicher Badegäste ein junger Mann verschwunden sein soll.

Neben Polizei und Feuerwehr sind auch Kräfte der DLRG Wittenberg und der Wasserwacht des Roten Kreuz im Einsatz. Über dem See kreist der SAR-Helikopter aus dem benachbarten Fliegerhorst Holzdorf. (mz)