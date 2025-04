Am Tag der Industriekultur öffnen die Landesdarre und das Porzellaneum mit der Schauproduktion in Annaburg ihre Pforten. Was sie zeigen und wie das Interesse auf die Offerte ausfällt.

Annaburg/MZ. - Es sind zwei Einrichtungen, die sich am vergangenen Sonntag im Jessener Land am landesweiten Tag der Industriekultur beteiligen. Beide in Annaburg. Das sind die Landesdarre des Landeszentrums Wald, die mit zum Betreuungsforstamt Annaburg gehört, und das Porzellaneum. Beide also nur wenige Gehminuten und noch weniger Fahrminuten voneinander entfernt.