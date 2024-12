Jessen/MZ. - Landrat Christian Tylsch sitzt wie der Dirigent vor einem Orchester und versucht, Rhythmus sowie Takt zu halten. Der CDU-Politiker spricht vom Abtragen eines Berges, der aus Vorwürfen, Verdächtigungen und jeder Menge Emotionen besteht. Grund für das Treffen im Jessener Gymnasium ist ein Konflikt, der nach dem Aufstellen der Halteverbotsschilder am Parkplatz neben der Sporthalle seitens des Landkreises ständig an Brisanz zugenommen hat (die MZ berichtete).

Auf der einer Seite stehen die Anwohner im unmittelbaren Umfeld der Halle, die laut eigener Protokollierung von den Besuchern und Fans der sportlichen Veranstaltungen akustisch belästigt beziehungsweise verbal beleidigt worden sind. Auf der anderen Seite kämpft der Handballverein Jessener SV 53, der laut dem Geschäftsführer des Kreissportbundes Wittenberg, Daniel Gehrt, zu den Aushängeschildern in puncto Nachwuchsförderung gehört, darum, den angestauten Berg von Befindlichkeiten zu beseitigen beziehungsweise beharrlich zu verkleinern.

Bürgermeister Michael Jahn, Ordnungsamtsleiter Daniel Lehmann und Tino Baumgart vom JSV (von links) sitzen mit in der Runde. (Foto: Thomas Tominski)

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Anwohner sind nicht daran interessiert, den JSV zu schädigen oder Handball in der Stadt dauerhaft abzuschaffen. Dies wird in der Runde mehrfach explizit betont. Ihr Anliegen sei es, Lösungen zu finden, um aus der medialen Schusslinie (vor allem in den sozialen Medien) zu kommen. Sie werden wie erwähnt angepöbelt, vor den Grundstücken finden seit Anfang November Hupkonzerte statt. Das Thema Planung einer Gartenparty am Wochenende sei längst Geschichte, erklären sie übereinstimmend.

Konkreter Vorschlag

„Wer sich in der Mitte treffen will, muss sich darauf zubewegen“, erklärt der Landrat, ständige Schuldzuweisungen sorgen lediglich für eine aufgeheizte Stimmung. Im Endeffekt bringe nur ein für alle Seiten akzeptabler Kompromiss etwas Konstanz in dieses Thema, denn auch die Protokollführung seitens der Anwohner sei kein sicherer Beweis, dass die Lärmbelästigung allein von den Handballern ausgehe. Denn: Es trainieren auch andere Vereine in der Halle.

Deshalb geben Tino Baumgart und Michael Thieme vom Vorstand des JSV den Anwohnern eine klare Empfehlung: „Schalten sie beim nächsten Vorfall eine Anzeige.“ Damit soll auch der Beweis erbracht werden, dass die Handballer und ihre Fans nicht der Störenfried Nummer eins im Revier sind. Beide betonten ebenfalls, dass der JSV die Wünsche des betroffenen Personenkreises sehr ernst nimmt.

Michael Thieme erläutert die Standpunkte des Handballvereins. Thomas Tominski

Selbst wenn das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt, bleiben die Fenster während des Spiels geschlossen. Lediglich in den Halbzeitpausen werde kurz gelüftet. Stimmung in der Halle gehöre zum Sport dazu, auch, dass sich Autofahrer auf dem Parkplatz mal – und das ist aus ihrer Sicht die Ausnahme – hupend grüßen. Vor der Fahrt zu Auswärtsspielen ist als Treffpunkt der Edeka-Parkplatz ausgemacht, um die Anwohner an der Mühlberger Straße nicht zu belästigen. Es werde auch versucht, Einfluss auf das Geschehen auf dem Parkplatz zu nehmen. „95 Prozent unserer Spiele finden samstags statt. Wir werden ab der nächsten Saison versuchen, alle Partien auf diesen Tag zu legen.“

Nägel mit Köpfen gemacht

Nach einer kurzen Pause werden Nägel mit Köpfen gemacht. Der Landrat schlägt einen Deal vor, der in abgespeckter Form die Zustimmung aller Beteiligten findet. Der JSV kann am Spieltag zwar keinen ehrenamtlichen Helfer auf den Parkplatz stellen, der bei Wind und Wetter nach dem Rechten sieht, doch in der Kantine liegt nach der Winterpause Mitte Januar ein permanent eingeschaltetes Telefon. Die Anwohner können im Bedarfsfall hier anrufen und ihre Sorgen und Nöte mitteilen. Die Regulierung des Konfliktes übernimmt der Verein.

KSB-Geschäftsführer Daniel Gehrt lobt die gute Jugendarbeit. Fotos: Tominski

Des Weiteren verschwindet das Halteverbotsschild auf dem Parkplatz und wird gegen ein neues ersetzt. Darauf bringen Landkreis, Stadt, JSV 53 und die betroffenen Anwohner klar zum Ausdruck, dass zum Wohl der Gemeinschaft ungebührliches Betragen nicht akzeptiert wird. „Wir brauchen den Parkplatz am Wochenende und wollen mit diesem Schild zeigen, dass wir als Jessener zusammenhalten“, erklärt Bürgermeister Michael Jahn (SPD).

Damit nach vielen Worten auch Taten folgen, schlägt Tylsch ein zweites Treffen im März 2025 vor, um die Ergebnisse auszuwerten. „Wir haben heute die Spielregeln festgelegt und setzen weiter auf Kommunikation, anstatt auf fortwährende Eskalation.“

Kleine Randnotiz: Das Treffen hat übrigens im Streitschlichter-Raum des Jessener Gymnasiums stattgefunden.