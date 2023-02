Gerbisbach/MZ - An seinen Geburtsort Lebien kehrte DEH KA 3850 offenbar nie wieder zurück. Dafür fand er oder sie – das Geschlecht kennt man nicht – es in Gerbismühle gemütlich. Denn nicht weniger als 27 Mal haben Freunde des Weißstorches den „Personalausweis“, den er als Ring am Fuß trägt, in dem Nachbarort von Lebien abgelesen. Nur fünf Kilometer von dort entfernt, wo der Großvogel im Jahr 1995 geschlüpft und beringt worden ist.