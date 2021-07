Sportlicher Schulabschluss in Annaburg

An den letzten Tagen vor der Zeugnisausgabe wird in Annaburg noch einmal ganz aktiv und fächerübergreifend „gelernt“.

Annaburg - Unmittelbar vor dem Ferienstart und bevor es die Zeugnisse gibt, legen die Schüler der sechsten Klasse der Annaburger Sekundarschule noch zwei Projekttage ein. Zwei sehr aktive Tage. Der erste beginnt mit dem Angeln. Allerdings eben nicht in aller Ruhe am Ufer eines Flusslaufs, wie Kerstin Müller, die Klassenleiterin der 6b, berichtet. Es geht auf den Schulsportplatz. Hier sollen sich die jungen Leute in etlichen fächerübergreifenden Wissensgebieten austoben. „Sechs Fächer standen zur Auswahl“, so Kerstin Müller.

Am ersten Tag Fisch

Und so steht der Fisch als solcher im Zentrum der Betrachtung, es gibt den Weitwurf mit dem Angelgewicht - alle Ergebnisse werden in Diagramme übertragen. Aber auch die kulinarische Seite des Fisches wird nicht außer Acht gelassen. Bis hin zum Kredenzen eines leckeren Gerichtes.

Schießen mit dem Lichtgewehr macht Spaß - es knallt nicht. (Foto: Adam)

Am zweiten Tag des Projektes sind die Schüler dann zu Gast beim Bürgerschützenverein der Stadt und beim Verein „Neuhäuser hinter dem Neugraben“. Beide Gemeinschaften haben sich zusammengetan, um den Kindern einen erlebnisreichen Tag zu bieten. „Bisher war ja vieles nicht möglich“, begründen die beiden Vorsitzenden der Bürgerschützen, Karin Pollex und Heiko Juraschek, ihr Engagement an diesem Tag. Na und vielleicht wird ja der eine oder die andere Jugendliche auch für das Vereinsleben begeistert.

Extra Urlaub genommen

Zumindest für dieses Mal zeigen die jungen Leute, dass sie sich begeistern lassen können. Ob mit Pfeil und Wettkampfbogen auf die großen Korbscheiben, beim Zielen mit dem Lichtgewehr oder dann beim Beachvolleyball auf dem Feld des Neuhäuser-Vereins - Stimmung ist stets dabei.

Einige waren sehr treffsicher mit dem Bogen. (Foto: Klaus Adam)

„Das kann nicht hoch genug gewertschätzt werden“, meint Heiko Juraschek. „Alle Betreuer haben heute dafür extra Urlaub genommen.“ Und dieses Engagement erkennen die Schüler dadurch an, dass sie gegen die Betreuer unbedingt im Beachvolleyball antreten wollen. Aidee Fichte-Wäsch und Yvonne Thäle vom Neuhäuser-Verein werden schon mal aufs Feld geholt. (mz)