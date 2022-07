Spiele im Sinne der olympischen Idee für Flüchtlinge in Holzdorf

Damit syrische und afghanische Migrantenkinder nicht vergessen werden, gestalten katholische Jugendliche einen Nachmittag für sie in Holzdorf. Was sie erlebt haben und beste Disziplin war.

Holzturm statt Turmbau zu Babel bei der kleinen Olympiade in Holzdorf-Ost

Holzdorf/MZ - Moritz Haseloff gibt mit seiner Trompete den Takt vor. Wenn der schmetternde Ton des Instrumentes über den Platz hinter der Plattenbausiedlung in Holzdorf-Ost schallt, wissen die Kinder, die an der „Olympiade“ teilnehmen, es ist an der Zeit, die Station zu wechseln.