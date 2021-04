Spendensumme überrascht an Grundschule Seyda

Seyda - Der große Betrag auf dem symbolischen Scheck löst am Mittwochvormittag an der Grundschule Seyda große Freude aus. „Das ist eine Riesensumme. Das ist ja Wahnsinn“, sagt Schulleiterin Ingrid Mehlhorn. Sie ist allen dankbar, die das ermöglicht haben. Sie ist sich sicher, dass dazu viele Eltern und Großeltern von Schülern ihren Beitrag geleistet haben. Auch allen anderen gebühre großer Dank, die diese Aktion unterstützten und ihre Pfandbons im Edeka-Einkaufsmarkt Höhne in Jessen spendeten.

Möglicherweise hatte auch der von Seydaer Kindern verfasste Text zu ihrem Anliegen einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass so viel Geld zusammenkam. Die Mädchen und Jungen hatten darüber informiert, dass der Schulhof im vergangenen Jahr von Eltern mit frischen Farben versehen worden war. Zu ihren Wünschen gehörte nun, dass sich der Fahrzeugpark, der bei Hofpausen und vom Hort genutzt werden kann, noch etwas vergrößert, etwa durch einen Drifter, ein modernes Dreirad.

Doch dass die Summe so hoch ausfällt, war in Seyda nicht erwartet worden. Nun gesellt sich vielleicht noch ein weiterer Wunsch hinzu. Das freute auch Mandy Schneider, Schichtleiterin bei Edeka in Jessen. Auch sie war höchst angetan von der großen Summe, die während der Aktion von Januar bis März zusammengekommen ist. So könne auf diese Weise ein Beitrag geleistet werden, dass sich die Kinder in der Grundschule Seyda wohlfühlen.

Auf jeden Fall sei geplant, so lässt Ingrid Mehlhorn wissen, das neue Gefährt oder eventuell mehr zeitnah für die Kinder anzuschaffen, damit es genutzt werden kann, wenn das Wetter besser wird. Die Kinder jubeln angesichts dieser Aussichten. (mz/Frank Grommisch)