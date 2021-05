Sonne satt am Strand in Dixförda

Badegäste nutzen schönes Wetter und kühlen sich im See von Dixförda ab. Wie kalt das Wasser ist und was sich ein Ehepaar aus Brandenburg wünscht.

Dixförda

Leonie Neiße steht bis zu den Knien im Wasser und genießt dabei die Sonnenstrahlen. Das zwölfjährige Mädchen aus Linda ist zusammen mit Mutter Monique und Schwester Mia zum Badesee nach Dixförda geradelt. Der Strand ist gut gefüllt, das Thermometer zeigt 29 Grad. „Ich liebe es, ins Wasser zu gehen. Das ist bei der Wärme eine tolle Abkühlung“, sagt Leonie Neiße.

„Ein Tag Strandfeeling. Wie im Urlaub“, ergänzt ihre Mutter, die mit ihren Mädchen zu den Stammgästen in Dixförda zählt. Die Zwölfjährige, die in Annaburg die Sekundarschule besucht, betont, dass der Ferienbeginn ganz nach ihrem Geschmack sei. Probleme, sich über Wasser zu halten, habe sich nicht. Sie hat schon die Schwimmabzeichen in Bronze und Silber abgelegt, nach einer kurzen Aufwärmphase will sie noch tiefer ins Wasser gehen. „Ist ganz schön frisch“, bewertet sie die am Montagmorgen gemessenen 13,8 Grad.

Schwester Mia, die zu den Erstklässlern an der Grundschule Schweinitz gehört, hat sich ihr Sandspielzeug mitgebracht und buddelt am Ufer den ersten Graben. Die Siebenjährige findet den Badesee und den Start in die Schule gut, als Lieblingsfach gibt sie Sachkundeunterricht an. „Wir machen des Öfteren mal eine Radpartie“, meint ihre Mutter, die an diesem warmen Frühlingstag sichtlich jeden Sonnenstrahl genießt. „Und am Abend springen wir noch alle in den Pool“, sagen sie unisono, dann ist die Familie komplett. Denn: Einer ist noch auf der Arbeit.

Glückliches Ehepaar

Annette und Uwe Schierenz sind aus dem Landkreis Teltow-Fläming angereist. Früher, erzählt das Ehepaar, seien sie entweder in Dobbrikow oder Luckenwalde in die Fluten gesprungen, den Badesee in Dixförda haben sie 2020 eher durch Zufall entdeckt. „Es ist richtig super hier. Wir schätzen die Ruhe, die Abgeschiedenheit und die Natur pur“, sagen sie. Bei schönem Wetter kühlen sie sich vor allem an den Wochenenden hier ab. Annette und Uwe Schierenz erzählen, dass sie bereits eine Mutprobe bestanden haben.

Annett Bosse freut sich auf eine tolle Badesaison. (Fotos: Thomas Tominski)

Das Wasser sei merklich frisch, dies spüre man vor allem an den Waden. „Ich genieße meinen Tag Urlaub“, meint die Frau aus dem Nachbarbundesland, die glücklich ist, mit ihrem Mann „solch ein idyllisches Fleckchen nicht weit weg von zu Hause“ 2020 entdeckt zu haben. Etwas haben sie noch auf dem Herzen. Für Kleinkinder sollte eine abgesperrte Zone vorhanden sein, da es schnell sehr tief in den See geht.

Alles nur zum Mitnehmen

Kiosk-Betreiberin Annett Bosse betont, dass bereits am Sonntag das Leben am Strand getobt hat. Nach den vielen Corona-Auflagen sehnen sich die Menschen nach Badewetter, trotz des Ansturms sei es sehr entspannt zugegangen. Annett Bosse erzählt, dass am Kiosk „nur zum Mitnehmen“ verkauft wird.

Ein Leuchtturm auf dem Spielplatz. (Foto: Thomas Tominski)

„Das ist nichts Neues für mich. Schon vor Corona haben die Besucher sich Speisen und Getränke mit zum Strand genommen.“ Ihr kleines Geschäft sei bei gutem Wetter ab 11 Uhr geöffnet, zu Himmelfahrt und zu Pfingsten gelten die gleichen Zeiten. Fest steht: Am 13. Mai wird keine Band zum Vatertag aufspielen. „Aus bekannten Gründen“, so Bosse.

Auf einer Tafel wird auf das Essen- und Getränkeangebot hingewiesen. Currywurst und Pommes gehen immer, meint die Chefin, die aus dem Hintergrund noch ein Lob von Miriam Lange aus Jessen erhält. „Hier gibt es die weltbeste Curry-Wurst.“ Für die Saison 2021 wünscht sich Bosse neben super Wetter jederzeit vernünftige Gäste, die ihren Müll nicht am Strand liegen lassen.

Sie bedankt sich bei der Stadt Jessen und dem örtlichen Heimat- und Kulturverein für die perfekte Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Bosse wünscht sich nach der jüngsten Baumpflanzaktion, dass sich vielleicht noch mehr Menschen finden, die einen Schattenspender für den Parkplatz pflanzen. Die nächsten Gäste kommen - und bestellen Currywurst. (mz)