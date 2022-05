Sonderschau in KZ-Gedenkstätte Lichtenburg erzählt vom Schicksal der verfolgten Juden - Welche Botschaften Ehrengäste mitbringen

Prettin/MZ - Es war fast ausgelöscht, das jüdische Leben in Deutschland, dessen 1.700-jähriges Bestehen derzeit mit einem Festjahr begangen wird. Als Beitrag dafür hat ein Team der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt die Wanderausstellung „Als Jüd:innen markiert und verfolgt - Jüdische Identitäten und NS-Tatorte in Sachsen-Anhalt“ erarbeitet. Diese wurde am Dienstag feierlich an ihrer ersten Station, der KZ-Gedenkstätte Lichtenburg Prettin, eröffnet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<