Zur Bekämpfung von Waldbränden in der Glücksburger Heide übergibt die Naturerbe GmbH Kreisregner an Jessener Feuerwehrleute. Welche Wirkung mit der Technik erzielt werden kann.

Christian Sürie (2. von rechts) übergibt die Kreisregner an den Jessener Bürgermeister Michael Jahn und damit an die Feuerwehren. Mit dabei sind Stadtwehrleiter Christoph Hering (rechts) und Hans-Peter Schaefer (links).

Seyda/Mügeln/MZ. - „Hoffentlich funktioniert das so, wie wir uns das gedacht haben.“ Christian Sürie, Leiter Betriebsmanagement in der DBU Naturerbe GmbH, ist gespannt, was gleich zu sehen sein wird. Ebenso Feuerwehrleute aus dem Jessener Bereich Nord, Vertreter der Stadtverwaltung Jessen, der Kreisverwaltung Wittenberg und der Bundesforstes, Landesforstes und des Betreuungsforstamtes Annaburg. Sie alle hat das Thema „Verbesserter Waldbrandschutz“ am Sonnabendvormittag in die Glücksburger Heide gezogen.