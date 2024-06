So schneiden die Zehntklässler an der Sekundarschule Jessen-Nord im Jahr 2024 ab

Realschulabschluss in Jessen

In der Mehrzweckhalle Jessen haben die Sekundarschüler ihre Zeugnisse erhalten, hier Lilly Bresicke, Celina Dreßler und Viktoria Luspenko (v.l.).

Jessen/MZ. - Eigentlich will Lenny Treichel die Bühne wieder verlassen. Er und Evelin Zeiser sind soeben als beste Absolventen des Jahres 2024 der Sekundarschule Jessen-Nord ausgezeichnet worden. Doch Steffi Rost hält ihn zurück. Immerhin erwarten ihn noch zwei weitere Auszeichnungen. So erhält der Jessener in Summe vier Preise für seine gesamten schulischen Leistungen.