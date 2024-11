Niedrigere Anforderungen sollen die Anzahl der Hauptschulabschlüsse erhöhen. Warum der Altkreis Jessen in Sachen erfolgreicher Schulabschluss quasi der kluge Osten ist. Wie es ohne Abschluss nach der neunten Klasse weitergeht.

So bewerten Schulen im Altktreis Jessen die neue Hauptschulabschluss-Verordnung

Jessen/MZ. - Schönen der Statistik, in Zukunft mehr Ausbildungsabbrecher, keine Verbesserung der Qualifikation – die im Sommer gesenkten Anforderungen an den Hauptschulabschluss in Sachsen-Anhalt haben bei Opposition, Gewerkschaft und Handwerkskammer zumindest Stirnrunzeln erzeugt (die MZ berichtete). Welche Auswirkungen im Altkreis Jessen zu erwarten sind, erfragte die MZ bei Handwerkern, Schulen und der Arbeitsagentur.